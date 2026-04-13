Caviardage e scrittura creativa Pratiche laboratoriali replicabili nella didattica contemporanea

Negli ultimi anni, caviardage e scrittura creativa sono diventate pratiche sempre più diffuse nei laboratori educativi, offrendo strumenti pratici per stimolare l’espressione personale degli studenti. Queste tecniche, facilmente riproducibili in diversi contesti scolastici, sono utilizzate per favorire l’apprendimento attraverso attività di scrittura e manipolazione del testo. Nel frattempo, la presenza della tecnologia nelle aule si è consolidata, influenzando il modo in cui si insegna e si apprende fin dai primi anni di scuola.

Viviamo in un tempo in cui la tecnologia permea l’educazione fin dai primi anni di vita, in modo così diffuso da sembrare naturale, inevitabile, quasi invisibile. È un circolo che si nasconde dietro l’ovvietà: schermi accesi per calmare, intrattenere, spiegare; contenuti digitali che scorrono senza soluzione di continuità nella quotidianità dei bambini. I cartoni animati hanno progressivamente preso il posto delle favole raccontate a voce, le serie televisive hanno sostituito in molti casi il tempo lento della lettura condivisa, i fumetti e i libri cedono spazio a narrazioni già pronte, già montate, già interpretate. L'articolo Caviardage e scrittura creativa.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Laboratorio di scrittura creativa: 12 incontri nella sede dell’associazione culturale LabeL’Associazione culturale Labe laboratorio espressivo di Palermo darà il via, a partire da mercoledì 22 aprile 2026, a un laboratorio di scrittura... Leggi anche: Post Print Media. Pratiche di residenzialità nella grafica contemporanea