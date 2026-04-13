Cavezzo tra le stelle Lo studio sulle comete in una rivista di Oxford

Un gruppo di appassionati di astronomia di Cavezzo ha ricevuto riconoscimenti per il loro lavoro nello studio delle comete, pubblicato recentemente in una rivista di Oxford. L’associazione astronomica Geminiano Montanari ha partecipato a progetti di ricerca e ha contribuito con osservazioni e dati scientifici. La pubblicazione rappresenta un risultato importante per il gruppo, che si dedica da anni all’osservazione e allo studio dei corpi celesti.

Premiati l’impegno e la passione dell’ associazione astronomica Geminiano Montanari di Cavezzo, che ancora una volta vede riconosciuto il prezioso apporto alla ricerca scientifica. Il nome dell’ Osservatorio della Bassa, infatti, è citato dalla rivista scientifica inglese ’Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’ dell’università di Oxford tra quelli che hanno contribuito ad uno studio internazionale che ha tra i primi firmatari i ricercatori dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF di Trieste. Lo studio ’Inbound evolution of 21 long period comets’ analizza l’evoluzione di 21 comete a lungo periodo. "Partecipare a campagne internazionali di studio delle comete è già di per sé un’esperienza straordinaria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavezzo tra le stelle. Lo studio sulle comete in una rivista di Oxford Come il rumore aiuta le cimici ad accoppiarsi, lo studio di Unipa pubblicato su una rivista scientificaUn team interdisciplinare dell’Università di Palermo ha analizzato la comunicazione sessuale della cimice verde (Nezara viridula), un insetto diffuso... Le persone davvero gentili hanno una caratteristica psicologica in comune secondo uno studio di OxfordCome riconoscere chi è davvero gentile con te? Alcuni studi delineano i tratti della gentilezza e spiegano come possa rendere più felici non solo chi...