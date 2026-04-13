Cavalieri a valanga Travolta la Lazio

Nel match tra Cavalieri Union e Lazio, i Cavalieri hanno ottenuto una vittoria con il punteggio di 68 a 7. La partita si è svolta con diversi cambi durante il secondo tempo, con alcuni giocatori che sono entrati e usciti al 47’, 52’ e 57’. La formazione dei Cavalieri comprendeva giocatori come Fondi, Quaranti, Marioni e altri, mentre per la Lazio sono scesi in campo meno elementi.

Cavalieri Union 68 Lazio 7 CAVALIERI UNION: Fondi (57’ Castellana), Quaranti, Marioni, Marzucchi (52’ Pancini), Cella, Puglia, Bencini (52’ Ristic), Morelli, Righini (52’ Conigli), Trivilino, Casciello (57’ Mardegan), Tizzi, Sassi (47’ Sansone), Calizzano (47’ Scuccimarra), Sansone (47’ Rudalli). All: Chiesa LAZIO: Bonavolontà (58’ Di Carlo), Muscatello, Virzì, Moccia (42’ Di Stefano), Borsari (58’ Bertoccini), Petruzziello, Ranaldi (42’ Mottola), Urbani, Zacchilli, Pisa, Bailloni (60’ Tuzi), Tomasini (60’ Moneta), Grossi (58’ Ciccolella), Gisonni (55’ Di Pirro), Hliwa. All: Pompili Arbitro:Tommaso Scaglia; Ass 1: Massimo Celli, Ass 2:...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavalieri a valanga. Travolta la Lazio Palermo C5 a valanga: Vigor San Cataldo travolta 8-1Nella ventiquattresima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con un pirotecnico... Cavalieri contro Lazio. Tradizionale rivalitàDue stagioni fa, Cavalieri Union e Lazio si sfidavano per la supremazia del girone, in una corsa entusiasmante che vide entrambe le compagini...