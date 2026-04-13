Cattolica capitale della subacquea | oltre 180 presenze per il convegno nazionale Simsi

Cattolica si è recentemente trasformata in un centro di riferimento per il settore subacqueo, ospitando un convegno nazionale che ha visto la partecipazione di oltre 180 professionisti. Per due giorni, la città si è immersa in discussioni e presentazioni legate alla sicurezza in immersione e alla medicina iperbarica, diventando così un punto di incontro importante a livello italiano nel campo della subacquea.

Cattolica si è confermata, per due giorni, uno dei punti di riferimento nazionali per il mondo della subacquea, della sicurezza in immersione e della medicina iperbarica. Il 10 e 11 aprile il Waldorf Palace Hotel ha ospitato il convegno nazionale Simsi, promosso dalla Società Italiana di Medicina.🔗 Leggi su Riminitoday.it International Talent Award 2026, dal 19 al 22 febbraio Cattolica diventa capitale della danzaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Cesenatico 'capitale' della ginnastica acrobatica: record di presenze per l’International Championship FisacLa Pasqua ha portato a Cesenatico uno dei momenti più significativi della stagione per la ginnastica acrobatica internazionale.