Catanzaro-Modena martedì 14 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì sera alle ore 19:00 si svolge il recupero della 31ª giornata di Serie B tra Catanzaro e Modena. Le squadre si affrontano in un match che ha attirato l’attenzione degli appassionati, con le formazioni che stanno preparando le rispettive strategie per questa sfida. Le quote e i pronostici sono già stati pubblicati, e il confronto promette di essere uno degli eventi più seguiti della serata.

Catanzaro e Modena recuperano la 31ª giornata in serie B di martedì sera e si tratta di un interessante. scontro diretto in zona playoff. Entrambe le formazioni sono saldamente nelle prime otto, ma anche abbastanza lontane dalle prime della classe, quindi si tratta soprattutto di competere per un posizionamento in vista degli spareggi. I padroni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Catanzaro-Modena (martedì 14 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Catanzaro-Modena (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì comincia il turno infrasettimanale di serie B e, tra le sfide in programma, c’è anche quella del Nicola Ceravolo fra Catanzaro e Modena.