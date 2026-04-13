Catania | storia di una rinascita

A Catania, un percorso culturale promosso dall’Associazione Guide Turistiche della provincia ripercorre l’ultima grande rinascita architettonica dopo la fine del secondo conflitto mondiale. La passeggiata si concentra su storie di persone e di luoghi che hanno segnato quel periodo di ricostruzione. L’iniziativa invita i partecipanti a scoprire come la città si sia trasformata attraverso racconti e approfondimenti sui cambiamenti avvenuti nel tempo.

Nuova passeggiata culturale a cura dell'Associazione Guide Turistiche della provincia di Catania. Stavolta, attraverso racconti di genti e di luoghi, rivivremo insieme l'ultima grande rinascita architettonica di Catania, quella successiva alla conclusione del secondo conflitto mondiale. Si.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: "Ora zero" catania 1963: cronache di una rinascita “L’Anima che rinasce, una storia di forza e rinascita”Arezzo, 8 aprile 2026 – Presentazione in Palazzo del Podestà del romanzo di esordio di Letizia Balò: “L’Anima che rinasce, una storia di forza e... Aiutaci a salvare i tesori dell’Eremo di Monte Scalpello