Catania mercato di Piazza Carlo Alberto | zoo illegale tra i banchi

Nel mercato di Piazza Carlo Alberto a Catania, tra i banchi e il movimento quotidiano, si è scoperto un’attività di gestione di uno zoo illegale. Le autorità hanno riscontrato la presenza di animali non autorizzati, tenuti senza le necessarie autorizzazioni e in condizioni non conformi alle normative vigenti. La scoperta ha portato a interventi di controllo e sequestro degli animali coinvolti.

Tra i banchi di Piazza Carlo Alberto a Catania, dove il viavai quotidiano dei mercati rionali definisce l’identità commerciale della città, si consuma una scena che nulla ha a che fare con le attività autorizzate. In un angolo specifico del mercato, proprio accanto all’esposizione di ortaggi come i carciofi, piccoli uccelli vengono rinchiusi in gabbie troppo strette per la loro natura, mentre coniglietti appena nati vengono venduti illegalmente tra la folla. La situazione è stata portata alla luce da Free Green Sicilia, un’associazione ambientalista che denuncia come queste pratiche avvengano senza alcuna autorizzazione comunale e in totale spregio delle condizioni etologiche necessarie alla sopravvivenza degli animali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, mercato di Piazza Carlo Alberto: zoo illegale tra i banchi Sicurezza alimentare a Catania: controlli a tappeto nella zona di piazza Carlo Alberto, sanzioni per oltre 42 mila euroABBONATI A DAYITALIANEWS Task force coordinata dalla Polizia di Stato Un’imponente operazione di verifica è stata condotta nei giorni scorsi da una... Il mercato torna a casa. I banchi del sabato mattina in piazza Torre di BertaSANSEPOLCRO Torna in piazza Torre di Berta il mercato settimanale del sabato a Sansepolcro.