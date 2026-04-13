Castronno si risveglia pulita | l’ondata di volontari salva il verde

Lo scorso sabato 11 aprile, Castronno ha visto un'ampia partecipazione di cittadini e associazioni durante la seconda edizione della Giornata ecologica, un evento dedicato alla pulizia e alla tutela dello spazio pubblico. Numerosi volontari si sono riuniti per rimuovere rifiuti e contribuire a restituire decoro alle aree verdi della cittadina. La giornata si è conclusa con un senso di comunità e attenzione ambientale condivisa.

Una massiccia mobilitazione di cittadini e associazioni ha trasformato il volto di Castronno lo scorso sabato 11 aprile, con la seconda edizione della Giornata ecologica. Il gruppo Smile, che ha coordinato l’intera operazione, ha convergere al parcheggio del cimitero alle ore 8:30 una schiera di volontari pronti a intervenire per la pulizia di sentieri, strade e zone verdi del comune. Il capitale sociale al servizio del decoro urbano. L’efficacia dell’intervento si è misurata con il risultato tangibile di decine di sacchi di rifiuti prelevati dal territorio, un dato che testimonia la forza della partecipazione collettiva. A sostenere l’iniziativa non è stato solo il Gruppo Smile, ma un mosaico di realtà locali che hanno messo in campo risorse e tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castronno si risveglia pulita: l’ondata di volontari salva il verde Padova, l’Arcella si risveglia: cittadini e volontari contro il degradoDomani, domenica 12 aprile 2026, il quartiere Santissima Trinità a Padova sarà protagonista di un intervento diretto di cura del territorio. Sardegna pulita: volontari rimuovono 80 kg di rifiuti lungo la SP72, un gesto per l’ambiente e il territorio.Un’ondata di impegno civico ha ripulito la strada che collega il campo sportivo di Curcuris al confine con il comune di Pompu, liberandola da ottanta...