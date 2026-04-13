Casting Romeo & Juliet 2026
È stata annunciata una selezione unica per i ruoli di Romeo e Giulietta nel prossimo allestimento di
Unica selezione per i ruoli di "Romeo & Juliet", giovani studenti di Verona. Selezione di giovanissimi attor* per il Giulietta e Romeo RE Life, il format esclusivo di Casa Shakespeare. Uno spettacolo itinerante di 16 scene in 5 giorni nei luoghi verosimili dell’opera shakespeariana, per.🔗 Leggi su Veronasera.it
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