Cassino Danilo Grossi presenta il suo disco In un giorno senza tempo
Sabato 18 aprile alle 18:30 si terrà al Palazzo della Cultura di Cassino la presentazione ufficiale del primo album di Danilo Grossi. L’evento segna il debutto discografico del musicista, noto anche per aver ricoperto il ruolo di Assessore alla Cultura per oltre dieci anni a livello locale e nazionale. La presentazione prevede l’ascolto delle tracce e un momento di confronto con il pubblico.
Sabato 18 Aprile alle ore 18:30 presso il Palazzo della Cultura di Cassino si terrà la presentazione ufficiale dell'album di debutto di Danilo Grossi, figura storica del panorama culturale locale (già Assessore alla Cultura di Cassino per oltre 10 anni) e nazionale.Dopo aver lavorato per anni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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