Un esperto nel campo del diritto e della scienza del comportamento ha analizzato le nuove forme di manipolazione digitale, concentrandosi su algoritmi, intelligenza artificiale e deepfake. La sua analisi si focalizza sui rischi associati a queste tecnologie e sui metodi per proteggersi, evidenziando le sfide poste dall’evoluzione digitale. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso le modalità di influenza online e le strategie di difesa.

Cass Sunstein analizza le nuove manipolazioni digitali tra algoritmi, AI e deepfake e spiega come difendersi grazie alla scienza del comportamento. Viviamo nell’illusione di scegliere liberamente, ma sempre più spesso le nostre decisioni vengono orientate da meccanismi invisibili. È questo il cuore del nuovo lavoro di Cass Sunstein, uno dei massimi studiosi di economia comportamentale e padre della teoria del nudge, la “spinta gentile” che influenza i comportamenti senza imporre obblighi. Nel suo libro, Sunstein esplora le nuove forme di manipolazione digitale che agiscono attraverso tecnologie sofisticate: algoritmi predittivi, intelligenza artificiale generativa, sistemi di profilazione, deepfake e interfacce progettate per catturare attenzione, tempo e denaro.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cass Sunstein e le nuove forme della manipolazione digitale

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