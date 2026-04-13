Caso Ranucci Giletti | l’auto della camorra era una 500 non una Panda nera

Durante una recente intervista, il conduttore ha fornito dettagli sulla vicenda riguardante un attentato a un giornalista. Secondo quanto dichiarato, l’auto impiegata dalla cellula camorristica non era una Panda nera, come si pensava in precedenza, ma una Fiat 500. Questa precisazione si basa su elementi raccolti nel corso delle indagini e smentisce le informazioni circolate in passato.

Giletti rivela un dettagli la ricostruzione sull’attentato intimidatorio a Ranucci: l’auto usata dalla cellula camorristica non era una Panda nera, ma una 500. Lo rivela a Lo Stato delle Cose.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ranucci, Giletti rivela che l’attentato porta la firma della camorra“Gli attentatori di Sigfrido Ranucci appartengono alla camorra”, questa la rivelazione di Massimo Giletti durante“Lo stato delle cose”, in onda su...

Attentato a Sigfrido Ranucci, l'anticipazione di Giletti: "Dietro la bomba uomini della camorra arrivati dalla Campania"Il conduttore anticipa in tv una svolta sull’ordigno piazzato sotto casa del giornalista di Report: "Non era plastico e non usarono una Panda"...

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Otto e Mezzo. . Ranucci sul caso Amico e l’inchiesta di Report: dubbi su Fratelli d’Italia, accessi al Parlamento e presunti legami con ambienti criminali. #La7 #Ottoemezzo #Governo #CasoAmico #Meloni - facebook.com facebook

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