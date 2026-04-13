Caso Paganelli Louis torna in aula | al centro le perizie su telefonini e voci Giuliano | Mamma uccisa da una sola persona

Oggi si torna a discutere nel processo che riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli, con l’intervento di Louis, che è tornato in aula. Durante l’udienza sono state presentate perizie sui telefonini e sulle registrazioni delle voci. Il pubblico ministero ha ascoltato le dichiarazioni di Giuliano, che ha affermato che la madre è stata uccisa da una sola persona. La vicenda si sta svolgendo davanti alla corte di Rimini.

Rimini, 13 aprile 2026 – Nuova giornata cruciale in tribunale a Rimini per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli. L'udienza odierna sarà dedicata al prosieguo della deposizione di Louis Dassilva. L'esame dell'unico imputato per il delitto riprenderà esattamente da dove si era interrotto nel corso della scorsa udienza, continuando con le domande poste dal Pubblico Ministero. La scaletta della giornata in aula prevede un iter ben preciso. Una volta esaurite le domande del pm, si passerà infatti al controesame. Dassilva sarà chiamato a rispondere ai quesiti formulati dai legali delle parti civili e, a seguire, sarà il turno delle domande della sua stessa difesa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Paganelli, Louis torna in aula: al centro le perizie su telefonini e voci. Giuliano: “Mamma uccisa da una sola persona” Pierina Paganelli, in aula le chat di Manuela con Louis: “Voleva un figlio e una famiglia con lui”Sono state analizzate davanti alla Corte d'Assise le chat intercorse poco prima del delitto di Pierina Paganelli tra Manuela Bianchi e l'ex amante,... “Un figlio da Louis Dassilva”. Caso Pierina Paganelli, la clamorosa rivelazioneIn aula, il 26 gennaio, è tornata al centro la relazione extraconiugale tra Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, e Louis Dassilva, 35enne...