Caso Leonardo | il Pd sfida il Governo sulle pressioni esterne

Il Partito Democratico ha annunciato di voler affrontare in Parlamento la questione riguardante Leonardo, azienda strategica nel settore della difesa. La richiesta si concentra sulla possibile sostituzione del manager Roberto Cingolani, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti ufficiali dal governo sulle decisioni prese e sulle eventuali pressioni esterne che potrebbero aver influito sulla gestione dell’azienda. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione politica e istituzionale sulla vicenda.

Il Partito Democratico ha deciso di scatenare un terremoto parlamentare puntando i riflettori sulla gestione di Leonardo, chiedendo spiegazioni ufficiali al governo in merito alla possibile sostituzione di Roberto Cingolani alla guida dell’azienda strategica della difesa. La mossa nasce da indiscrezioni riguardanti presunte sollecitazioni ricevute dall’esecutivo da parte di Alexander Alder, figura legata ai vertici di Palantir e consigliere del noto magnate Peter Thiel, per indurre un cambio di comando nel colosso tecnologico-militare. L’interrogazione di Misiani tra pressioni esterne e sovranità industriale. Antonio Misiani ha preso in mano la battaglia politica, annunciando l’invio di un interrogativo formale rivolto sia al ministro della Difesa Crosetto che al ministro dell’Economia Giorgetti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Leonardo: il Pd sfida il Governo sulle pressioni esterne Leonardo, il caso Cingolani: la “rimozione” tra (presunte) pressioni internazionali e tensioni interne al governoLa rimozione di Roberto Cingolani dal vertice di Leonardo apre un caso politico e industriale complesso, in cui si intrecciano dinamiche interne al... Pd: «Su Leonardo il governo chiarisca»L’interrogazione L’esecutivo avrebbe ricevuto pressioni da Alexander Alder, consigliere di Palantir di Peter Thiel, per il cambio di guida...