Caserta cantiere PNRR ad Acquaviva | 10 giorni di blocchi stradali

A Caserta, nel quartiere Acquaviva, sono iniziati oggi i lavori di trasformazione del comparto sud della città legati a un progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per consentire le operazioni, sono state predisposte restrizioni temporanee alla circolazione stradale, con blocchi previsti per i prossimi dieci giorni. Le chiusure riguardano diverse vie della zona, che saranno interessate da interruzioni temporanee del traffico durante il periodo di intervento.

Il Comune di Caserta ha avviato una trasformazione strutturale del comparto sud della città, disponendo una serie di restrizioni alla circolazione stradale nel quartiere Acquaviva che iniziano proprio oggi, lunedì 13 aprile 2026. L’intervento, che si protrarrà fino al 24 aprile 2026, mira a rifare il manto stradale attraverso un piano di rigenerazione urbana finanziato dai fondi PNRR, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’abitare e i servizi per i residenti. L’impatto sulla mobilità cittadina e le zone interessate dai cantieri. La gestione del traffico subirà variazioni sostanziali per permettere lo svolgimento delle operazioni di riqualificazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta, cantiere PNRR ad Acquaviva: 10 giorni di blocchi stradali Leggi anche: Terni, cantiere di via Tre Venezie: “Comportamenti scorretti hanno causato blocchi stradali. Disagi per il quartiere di Prisciano”