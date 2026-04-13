Case prezzi in aumento a Latina Ecco quanto si spende nei vari quartieri della città

I prezzi delle case a Latina sono cresciuti nel primo semestre del 2025, secondo un rapporto di Tecnocasa. Lo studio si è concentrato sui diversi quartieri della città, evidenziando variazioni di prezzo tra le zone più centrali e quelle periferiche. La rilevazione si basa su dati raccolti tra gennaio e giugno di quest’anno, offrendo una panoramica aggiornata sul mercato immobiliare locale.