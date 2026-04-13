Case prezzi in aumento a Latina Ecco quanto si spende nei vari quartieri della città
I prezzi delle case a Latina sono cresciuti nel primo semestre del 2025, secondo un rapporto di Tecnocasa. Lo studio si è concentrato sui diversi quartieri della città, evidenziando variazioni di prezzo tra le zone più centrali e quelle periferiche. La rilevazione si basa su dati raccolti tra gennaio e giugno di quest’anno, offrendo una panoramica aggiornata sul mercato immobiliare locale.
Prezzi delle case in aumento a Latina. A dirlo è uno studio effettuato da Tecnocasa che ha analizzato i primi sei mesi del 2025. Nella città capoluogo della provincia pontina si registra un aumento del 3%, l’incremento più alto nel Lazio. A Roma, infatti, nella prima parte dello scorso anno i.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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