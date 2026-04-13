Case popolari di via Belli Sofia | Situazione grave subito un sopralluogo della Commissione
Un edificio di case popolari situato in via Belli, Sofia, presenta gravi criticità strutturali e di manutenzione. La situazione è stata segnalata come urgente, con la richiesta di un sopralluogo immediato da parte della Commissione competente. La struttura, denominata Hope, richiede interventi rapidi per verificare le condizioni e valutare eventuali azioni da intraprendere. La problematica riguarda aspetti che coinvolgono la sicurezza e la stabilità dell’edificio.
"Il caseggiato popolare Hope presenta criticità strutturali e manutentive che non possono più essere ignorate". Per questo il consigliere di Sinistra Unita - Avs Luigi Sofia chiede un sopralluogo presso lo stabile della Seconda Commissione consiliare.L'immobile era stato inaugurato con la.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Case popolari, è subito "guerra": la sinistra esulta per la "riforma sociale", la Lega grida allo "schiaffo agli onesti"Approvata in consiglio regionale la nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica.
Le frane di Chieti e Bucchianico: sopralluogo della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologicoChieti e Bucchianico al centro di un sopralluogo della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico dedicato all’emergenza frane.