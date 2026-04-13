Case popolari di via Belli Sofia | Situazione grave subito un sopralluogo della Commissione

Un edificio di case popolari situato in via Belli, Sofia, presenta gravi criticità strutturali e di manutenzione. La situazione è stata segnalata come urgente, con la richiesta di un sopralluogo immediato da parte della Commissione competente. La struttura, denominata Hope, richiede interventi rapidi per verificare le condizioni e valutare eventuali azioni da intraprendere. La problematica riguarda aspetti che coinvolgono la sicurezza e la stabilità dell’edificio.