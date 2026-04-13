Nel comune di Casaloldo è stata piantata una nuova pianta di kaki, proveniente dall’esemplare sopravvissuto all’attacco atomico di Nagasaki nel 1945. L’evento si inserisce in un’iniziativa per mantenere vivo il ricordo di quel tragico evento e promuovere un impegno educativo sul tema della pace. La piantagione rappresenta un gesto simbolico legato alla memoria storica e alla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni.

Ieri, nel comune di Casaloldo, una nuova pianta di kaki, discendente diretta dell’esemplare sopravvissuto al devastante attacco atomico di Nagasaki nel 1945, è stata messa a dimora per trasformare il ricordo storico in un impegno educativo concreto. L’iniziativa, che ha coinvolti bambini, scuole e diverse realtà associative locali, ha segnato una giornata dedicata alla riflessione sulla resilienza attraverso la cura della natura. Il percorso simbolico tra le strade di Casaloldo. La mattinata si è aperta con un momento di partecipazione collettiva che ha attraversato il cuore del paese. Un corteo, organizzato per dare inizio alle celebrazioni, ha i partecipanti muoversi dalla scuola primaria fino a raggiungere l’Asilo Nido Guido Barbieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casaloldo: nasce un germoglio di pace dal kaki di Nagasaki

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