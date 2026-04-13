Casaloldo | il teatro accende la memoria e il riso tra generazioni

Sabato 11 aprile, il Teatro Soms di Casaloldo ha accolto una giornata dedicata alla cultura e alla partecipazione civica. Durante l’evento, il teatro si è trasformato in uno spazio di confronto e di scambio, coinvolgendo diverse generazioni di cittadini. La giornata ha visto la presenza di numerosi partecipanti che hanno avuto la possibilità di vivere momenti di intrattenimento e di interazione diretta.

Sabato 11 aprile, il Teatro Soms di Casaloldo ha ospitato una giornata di intensa partecipazione civile e artistica, trasformandosi in un laboratorio dove la cittadinanza è passata direttamente dal ruolo di spettatrice a quello di protagonista. L’iniziativa, che ha coinvolti sia i più piccoli che gli adulti attraverso due momenti distinti, ha segnato il culmine dei percorsi formativi diretti da Nina Arioli, con la collaborazione tra l’Associazione Culturale Persone Singolari, il Comune di Casaloldo e la Fondazione Comunità Mantovana. Il valore della memoria nelle nuove generazioni. La mattinata e il primo pomeriggio sono stati dedicati ai bambini, un gruppo composto da tredici giovani tra gli 8 e gli 11 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casaloldo: il teatro accende la memoria e il riso tra generazioni Leggi anche: Arezzo si accende: la città diventa amaranto, tra passione e memoria Angelo Gallo e il Teatro di Figura: un’antica arte rinasce al Piccolo Teatro dell’Unical per nuove generazioni.Cosenza si prepara ad accogliere un raro esempio di conservazione e innovazione del teatro di figura.