Casa del Jazz Ris e Scientifica sul posto | si cercano tracce di Emanuela Orlandi e Paolo Adinolfi
Gli scavi presso la Casa del Jazz sono in fase di conclusione, con gli ultimi sopralluoghi della polizia Scientifica e dei Ris in corso. Le autorità stanno cercando tracce relative a Emanuela Orlandi e Paolo Adinolfi, coinvolgendo team specializzati nelle indagini. Le operazioni sono state condotte nelle ultime settimane, focalizzandosi su alcune aree dell’area, con l’obiettivo di raccogliere eventuali elementi utili alle indagini in corso.
Gli scavi alla Casa del Jazz si avviano alla conclusione: oggi iniziano gli ultimi sopralluoghi della polizia Scientifica e dei Ris.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ripartono gli scavi alla Casa del Jazz per il giudice Paolo Adinolfi: si cerca anche Emanuela OrlandiRiprendono gli scavi alla Casa del Jazz: nel pomeriggio i sopralluoghi prima di riprendere le ricerche di Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi.
Scavi alla Casa del Jazz, si entra nel tunnel: sul posto Pietro Orlandi e il figlio del giudice AdinolfiRipresi gli scavi alla Casa del Jazz per le ricerche dei resti del giudice Adinolfi ed Emanuela Orlandi.