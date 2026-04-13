Casa del Jazz Ris e Scientifica sul posto | si cercano tracce di Emanuela Orlandi e Paolo Adinolfi

Gli scavi presso la Casa del Jazz sono in fase di conclusione, con gli ultimi sopralluoghi della polizia Scientifica e dei Ris in corso. Le autorità stanno cercando tracce relative a Emanuela Orlandi e Paolo Adinolfi, coinvolgendo team specializzati nelle indagini. Le operazioni sono state condotte nelle ultime settimane, focalizzandosi su alcune aree dell’area, con l’obiettivo di raccogliere eventuali elementi utili alle indagini in corso.