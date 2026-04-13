Carte di One Piece fasulle e plastilina pericolosa sequestrati centinaia di prodotti dannosi per la salute

Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine hanno sequestrato centinaia di articoli venduti in vari negozi, tra cui carte di

La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e monopoli hanno effettuato una serie di controlli in diverse attività commerciali, sequestrando centinaia di prodotti perché privi delle previste certificazioni, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.Tre, in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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