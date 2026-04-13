Carrarese 1097 tifosi in trasferta | l’obiettivo playoff è vicino

Quasi mille cento tifosi della Carrarese sono pronti a partire per la trasferta contro il Reggio Emilia. La partita si svolgerà con il settore ospiti che si riempirà di bandiere e cori, con l’obiettivo di sostenere la squadra e avvicinarsi ai playoff. La presenza dei supporter si conferma come un elemento importante per la squadra in questa fase della stagione.

Mille novantasette sostenitori della Carrarese si preparano a partire per la trasferta contro il Reggio Emilia, con l’obiettivo di trasformare il settore ospiti in un presidio di colori e passione. La sfida di stasera rappresenta un momento cruciale per la squadra guidata da Calabro, che punta a consolidare un percorso stagionale finora caratterizzato da una crescita costante e determinata. L’entusiasmo che circonda il gruppo gialloazzurro trae linfa diretta dal recente successo ottenuto nel derby, un risultato che ha cambiato radicalmente l’atmosfera interna, infondendo ai calciatori una nuova consapevolezza. Non si tratta più di una squadra che cerca di passare inosservata, ma di un collettivo che gioca con leggerezza e convinzione, convinto di poter competere ai massimi livelli del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrarese, 1097 tifosi in trasferta: l’obiettivo playoff è vicino Sciacca in Coppa Italia: trasferta in Calabria con i tifosi, obiettivo Serie D e risultato utile per il ritorno.L’Unitas Sciacca ha iniziato oggi la sua corsa nella Coppa Italia di Eccellenza, affrontando il Città di Luzzi in Calabria. Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoffChiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff De Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca!...