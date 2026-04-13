Carolina Marconi ha recentemente festeggiato il suo 48º compleanno, un momento che ha deciso di condividere come un’occasione di celebrazione personale. In questa occasione ha espresso gratitudine per essere ancora in vita, sottolineando come la sua esperienza sia stata caratterizzata da una lunga battaglia contro una malattia. La ricorrenza è stata anche un’occasione per riflettere sulla propria rinascita e sui momenti difficili superati nel tempo.

Compiere 48 anni, per Carolina Marconi, non ha significato semplicemente celebrare un compleanno. È stata l’occasione per parlare di una rinascita che profuma di vittoria e gratitudine, dopo anni trascorsi a lottare contro un nemico invisibile e spietato. L’attrice e showgirl venezuelana ha scelto di condividere con amici e follower di Instagram un messaggio che è un vero e proprio inno alla vita, ricordandoci quanto sia preziosa e quanto sia importante non darla mai per scontata. Le parole di Carolina Marconi su Instagram. “Oggi è il mio compleanno – ha scritto nel post condiviso su Instagram il 12 aprile -. E mai come quest’anno so cosa vuol dire davvero esserci.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carolina Marconi: “La vita non è scontata, festeggio il fatto che sono ancora qui”

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