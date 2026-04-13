Carolina Marconi festeggia il compleanno la dedica a se stessa | La vita non è scontata

Carolina Marconi ha condiviso un messaggio sui social in occasione del suo compleanno, scrivendo che “la vita non è scontata”. Nel post, ha espresso gratitudine per il tempo che le è stato concesso, sottolineando l’importanza di apprezzare ogni istante. La cantante e attrice ha scelto di dedicare questo giorno a se stessa, senza aggiungere altri dettagli sulla sua vita personale o sui motivi di questa riflessione.

(Adnkronos) – "La vita non è scontata". Carolina Marconi festeggia il suo compleanno con un post condiviso sui social in cui ha espresso tutta la sua gratitudine per la vita. L'attrice ha compiuto ieri, domenica 12 aprile, 48 anni e questo segna un traguardo importante. Nel 2021 infatti ha combattuto un tumore al seno e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Carlo Conti festeggia il dodicesimo compleanno del figlio Matteo: una dedica e nuove priorità per la famiglia.Carlo Conti ha celebrato sui social media il dodicesimo compleanno del figlio Matteo, nato dalla sua relazione con Francesca Vaccaro, condividendo... La doppia tragedia di Carolina Marconi: prima il tumore, poi la perdita di due figliCarolina Marconi racconta il suo difficile percorso verso la maternità: dopo il tumore al seno, due aborti e una scelta dolorosa, ma la speranza...