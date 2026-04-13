Carnevale futuro europeo | L’anteprima a Bruxelles

Il Carnevale rappresenta un evento di grande rilevanza e, quest’anno, si svolgerà un’anteprima a Bruxelles, presso il Parlamento europeo. La presentazione dell’edizione 2027 si terrà in questa sede, segnando un momento importante per la manifestazione. L’appuntamento ha coinvolto le autorità e gli organizzatori, che hanno condiviso dettagli sulla prossima edizione e sul ruolo che il Carnevale avrà nel contesto europeo.

"È una manifestazione di grande valore. In anteprima, la presentazione dell’edizione 2027 sarà al parlamento europeo a Bruxelles. Le associazioni carnevalesche siano pronte quando sveleremo la data. La kermesse si terrà dal 31 gennaio al 28 febbraio". Poche parole ma di enorme significato quelle pronunciate dal patron Ivano Manservisi sabato sera al gala di chiusura di un Cento Carnevale d’Europa. "È, senza dubbio, una sublimazione del percorso fatto finora – ha proseguito Riccardo Manservisi –. Dopo la nostra visita dello scorso novembre, anche i referenti europei hanno riconosciuto il valore della nostra manifestazione. L’obiettivo è arrivare a un percorso che porti al patrocinio europeo e a una presentazione ufficiale a Bruxelles.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, futuro europeo: "L’anteprima a Bruxelles" Ue, i leader arrivano a Bruxelles per il Consiglio europeoI leader europei arrivano a Bruxelles per il Consiglio europeo chiamato a discutere della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran e del... Consiglio europeo: i leader riuniti a Bruxelles per far fronte al caos mediorientaleQuello di oggi doveva essere un Consiglio Europeo incentrato sulla competitività e il supporto all’Ucraina.