Carlotta Avanzato e Valerio Accogli | i due emergenti dell’Italia agli Europei di judo 2026

La Nazionale italiana di judo si prepara ai Campionati Europei individuali 2026 di Tbilisi con quattro atleti di rilievo e diversi giovani promettenti che si sono fatti notare nel corso del nuovo ciclo olimpico. Tra i nomi più discussi ci sono Carlotta Avanzato e Valerio Accogli, due atleti che stanno attirando l’attenzione per le loro performance e per le prospettive future nel panorama internazionale. La competizione si apre con l’obiettivo di ottenere risultati significativi per l’Italia.

La Nazionale italiana di judo arriva ai Campionati Europei individuali 2026 di Tbilisi con quattro stelle del movimento e tanti altri possibili protagonisti, tra cui almeno un paio di giovani emergenti saliti alla ribalta nel corso del nuovo ciclo olimpico. Stiamo parlando nello specifico di Carlotta Avanzato e Valerio Accogli, due outsider di lusso che proveranno ad inserirsi nella lotta per le medaglie rispettivamente nella -63 e nella -66 kg. La romana classe 2002 ha effettuato un evidente salto di qualità nell’ultimo biennio, centrando due podi Slam ad Abu Dhabi e mettendosi al collo il bronzo nella passata edizione della rassegna continentale andata in scena un anno fa a Podgorica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlotta Avanzato e Valerio Accogli: i due emergenti dell’Italia agli Europei di judo 2026 Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026. Presenti tutte le stelle azzurre a TbilisiL’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Campionati Europei individuali di judo 2026, in programma a Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile. Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli EuropeiIl World Tour 2026 di judo prosegue questo weekend con il Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento della stagione dopo gli eventi disputati a...