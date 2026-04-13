Carlo Monguzzi, figura nota in città, non sarà più tra noi. La sua scomparsa riduce la resistenza contro la crescita del settore immobiliare, sempre più influente nella metropoli. La città continua a vedere un aumento delle aree dedicate ai ricchi, mentre chi si oppone a questa tendenza perde un punto di riferimento. La questione del mercato immobiliare rimane al centro delle discussioni pubbliche e politiche.

Il partito del mattone, tanto bipartisan in una città sempre più a misura di ricchi, ha un nemico in meno. Uno dei pochi, a dire la verità: minoranza della minoranza, sempre in piazza quando c’era da andare in piazza, isolatissimo a Palazzo Marino, quando accendeva il microfono ed esordiva con un sorpreso “scusate”. E poi via, cominciava a denunciare ciò che a Milano, secondo lui, non andava nel verso giusto: i grattacieli tirati su dal niente – per chi può, si faccia un giro al Parco delle Cave ad ammirare i tre scempi che resteranno lì per decenni – il poco verde cancellato per accontentare il costruttore di turno (piazzale Baiamonti), il rischio dello storico Meazza svenduto ai fondi d’investimento stranieri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carlo Monguzzi mancherà a chi non vuole arrendersi alla Milano dei ricchi e del mattone

Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista.

Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell'ultimo "abbraccio"Milano piange la scomparsa di Carlo Monguzzi, una delle figure più iconiche e combattive della politica milanese degli ultimi decenni.