Carlo Monguzzi il Consiglio si ferma per ricordare un uomo battagliero ma coerente e devoto alla sua Milano

Durante la sessione del consiglio comunale di Milano, si sono susseguiti diversi interventi di consiglieri che hanno ricordato Carlo Monguzzi, scomparso oggi. Monguzzi, noto per il suo impegno come consigliere e ambientalista, è stato ricordato come un uomo coerente e impegnato nella difesa della città. La seduta è terminata involontariamente a causa delle numerose testimonianze di stima e affetto nei suoi confronti.

Milano, 13 aprile 2026 – La seduta del consiglio comunale di Milano è stata chiusa dopo i numerosi interventi dei consiglieri in ricordo di Carlo Monguzzi, il consigliere e ambientalista morto oggi. Salta cosi la discussione dell'ordine del giorno della presidente, la Pd Elena Buscemi, contro il Raduno dei patrioti che si terrà sabato in piazza Duomo. A chiederlo per primi erano stati i consiglieri della Lega come gesto opportuno verso Monguzzi. Il sindaco. Poi lo ha fatto anche il sindaco oggi in aula: "Anche io auspico che questo consiglio si chiuda qui perché è difficile proseguire dopo questo momento di grande emozione", Giuseppe Sala intervenendo in aula per ricordare Monguzzi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carlo Monguzzi, il Consiglio si ferma per ricordare un uomo battagliero ma coerente e devoto alla sua Milano Carlo Monguzzi: severo, appassionato, gentile. La politica piange l’ambientalista battaglieroMilano, 13 aprile 2026 – Difficile, anzi impossibile, trovare un ricordo di Carlo Monguzzi che non s’incardini su due pilastri del suo carattere,... Carlo Monguzzi mancherà a chi non vuole arrendersi alla Milano dei ricchi e del mattoneIl partito del mattone, tanto bipartisan in una città sempre più a misura di ricchi, ha un nemico in meno.