Carlo Conti a Belve | Mi piacerebbe un ritorno di Amadeus E risponde sulla bisessualità

Martedì 14 aprile, Carlo Conti sarà ospite nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, il conduttore ha espresso il desiderio di un ritorno di Amadeus nel mondo dello spettacolo. Ha anche parlato della propria identità, affrontando il tema della bisessualità senza entrare in dettagli e senza fare deduzioni. La conversazione si concentrerà sul suo stile e sulla sua carriera televisiva, offrendo un’immagine completa e sincera.

Carlo Conti sarà tra i protagonisti della prossima puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile: nel salotto di Francesca Fagnani, il popolare conduttore rivendica il suo “stile mediano”, concedendo un ritratto inedito a 360 gradi. L’ultimo direttore del Festival di Sanremo regala tutta la sua emozione parlando di sua madre, e svela anche particolari sulla relazione con la moglie Francesca, sulla sua fedeltà alla Rai e sulle voci che lo vedevano come possibile direttore di Rete. Carlo Conti, chi considera il suo erede. Dopo Micaela Ramazzotti e Amanda Lear, Francesca Fagnani è pronta ad accogliere nello studio di Belve il conduttore Carlo Conti.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carlo Conti a Belve: “Mi piacerebbe un ritorno di Amadeus”. E risponde sulla bisessualità BELVE: CONTI ROMPE IL SILENZIO SU DE MARTINO, AMADEUS E BISESSUALITÀBelve accoglie Carlo Conti che in un’intervista a Francesca Fagnani rivendica il suo “stile mediano”. Al Bano dopo la mancata presenza a Sanremo risponde a Carlo Conti (e lancia una frecciata ad Amadeus): “Non mi escluderai mai”Ospite a Verissimo Al Bano dopo la mancata presenza a Sanremo ha deciso di rispondere a Carlo Conti e non è mancata una frecciata ad Amadeus.