Carlo Calenda | Il disordine mondiale risvegli il nostro impegno

Durante la stesura di un libro, un politico ha osservato quotidianamente una serie di eventi che definisce tragici, eclatanti e assurdi. Ha dichiarato che questi episodi sembrano confermare la dissoluzione dell’ordine liberale e segnare l’inizio di un’epoca caratterizzata da violenza e sopraffazione. La sua riflessione si basa su fatti che ha vissuto in prima persona, senza aggiungere interpretazioni o opinioni personali.

Ogni giorno, mentre scrivevo questo libro, assistevo attonito a una sequenza incredibile di fatti tragici, eclatanti, assurdi che sembrano confermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la dissoluzione dell’ordine liberale e l’inizio di un’era di violenza e sopraffazione. Eppure, più aggiungevo, concitatamente, alle pagine delle successive versioni gli ultimi misfatti di Trump, Putin, Khamenei e compagni, più sentivo dentro di me che in realtà la caduta delle nostre comode certezze può rappresentare l’opportunità, a lungo cercata, per svegliare l’ Europa, e la politica in Europa, dal mediocre torpore che la avvolge da decadi. Andando ancora più...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carlo Calenda: "Il disordine mondiale risvegli il nostro impegno" Leggi anche: Il fatalismo di Giorgia Meloni in Parlamento: l’Italia tra guerre, disordine mondiale e “cattive opzioni” Il rock romano in mostra allo Zoobar: Maville, Electric Cherry e Nuovo Disordine Mondiale sul palcoUn evento live dedicato al rock romano in tutte le sue forme andrà in scena venerdì 6 marzo allo Zoobar di Roma con Maville, Electric Cherry e Nuovo...