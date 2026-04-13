In un articolo recente si discute di come l’abbigliamento possa influenzare l’esito di un colloquio di lavoro. Si sottolinea che, in un contesto in cui l’immagine ha un ruolo rilevante, scegliere con cura il proprio outfit può fare la differenza. La riflessione si concentra sull’importanza di curare i dettagli per presentarsi nel modo più appropriato durante incontri professionali.

In un mondo in cui l’immagine conta quasi quanto le competenze, affrontare i momenti chiave della vita sociale e professionale richiede attenzione, sensibilità e soprattutto cura dei dettagli. Dal primo impatto visivo, infatti, passa spesso una parte importante del messaggio che vogliamo comunicare. Carla Gozzi, esperta di stile, blogger, scrittrice, consulente d’immagine e conduttrice televisiva — celebre per programmi come “Ma come ti vesti?!”, “Guardaroba perfetto” e “Un armadio per due” — ci accompagna attraverso alcune delle situazioni più comuni della vita quotidiana: dal colloquio di lavoro al primo appuntamento, fino alle cerimonie e agli incontri familiari più delicati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carla Gozzi: l’outfit aiuta il colloquio di lavoro

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