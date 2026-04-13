Carenza insegnanti in Portogallo | la crisi spinge a reclutare 39mila docenti entro il 2035 a rischio la qualità educativa

In Portogallo, una significativa carenza di insegnanti sta portando il governo a pianificare il reclutamento di circa 39.000 docenti entro il 2035. La mancanza di personale scolastico mette a rischio la qualità dell'istruzione, sollevando preoccupazioni sul funzionamento delle scuole nel prossimo futuro. La crisi, che si sta aggravando, riguarda diverse regioni del paese e coinvolge tutti i livelli di istruzione.

Il Portogallo rischia di scontrarsi con un'emergenza scolastica senza precedenti a causa di una grave mancanza di insegnanti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it "Ravenna: rischio -30% dei negozi entro il 2035"Confcommercio lancia un allarme sulla tenuta sociale e sulla vivibilità dei territori, sempre più compromesse dalla progressiva desertificazione... Morbi in crisi: 7 miliardi a rischio per la carenza di gasIl distretto ceramico di Morbi, nel Gujarat indiano, sta affrontando una paralisi produttiva imminente a causa della carenza di gas naturale e...