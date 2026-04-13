Capriano del Colle | Montenetto da vivere

Venerdì 8 maggio, alla Tenuta La Vigna, si terrà un evento di apertura della stagione dedicato a una passeggiata naturalistica nel Montenetto. L’iniziativa sarà guidata da due esperti ambientali, una Guida Ambientale Escursionistica e un Istruttore Trekking. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la biodiversità e le caratteristiche naturali della zona. L’appuntamento si svolgerà in un ambiente all’aperto, con un percorso studiato per esplorare le peculiarità del territorio.

Venerdì 8 maggio Tenuta La Vigna inaugura la stagione con una suggestiva passeggiata naturalistica alla scoperta della biodiversità e delle meraviglie del Montenetto, accompagnati da Paola Roncaglio e Simone Bagnano, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE e Istruttore Trekking di Natura Trek.Al.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Castrocielo e Colle San Magno, "Borghi da vivere"Castrocielo e Colle San Magno sono il cuore pulsante delle Terre di Aquinum, due paesi uniti da una storia antica, da tradizioni autentiche e da... Leggi anche: Villa invasa da fiamme e fumo, l'intervento dei vigili del fuoco a Gioia del Colle