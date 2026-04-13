Capitano per un giorno sul Piave in barca elettrica

Sabato 19 aprile 2026, a partire dalle 9:00, sarà possibile salire a bordo di una barca elettrica e navigare lungo il fiume Piave. L'iniziativa permette di sperimentare un modo sostenibile di esplorare il corso d'acqua, con la possibilità di prendere il timone per un giorno. L'evento si svolge in un contesto di promozione di tecnologie eco-friendly e di coinvolgimento del pubblico in attività all'aperto.

Sabato 19 aprile 2026, dalle ore 9:00 — Salire a bordo di una barca elettrica e guidarla lungo il Piave. È questo il cuore di "Eboats on the River", un'attività gratuita e aperta a tutti che si svolge nel Parco Fluviale di Noventa di Piave.Il formato è semplice: tour di circa 20 minuti su un.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La barca affonda e il capitano mente: perché il referendum sulla magistratura fa pauraRoma, 2 feb – “Everybody knows that the boat is leaking, everybody knows the captain lied” cantava Leonard Cohen nel 1988, lanciando una critica alla...

Ryan Gosling: “A scuola faticavo, non mi sono diplomato. Ma quando la prof se ne andò salii sul banco e dissi: O capitano! Mio capitano!”“Voglio fare un plauso e dare pieno credito a mia figlia che mi ha visto con gli occhiali e ha detto: ‘Sembri più intelligente’.