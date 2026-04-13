Nella notte del 26 gennaio, le strade della città sono state battute da un censimento notturno realizzato dall'Istat, che ha portato alla registrazione di 2.621 persone senza fissa dimora. Questo dato conferma la presenza di un numero considerevole di senzatetto nella capitale, con le vie che si sono trasformate in rifugio temporaneo per molti. La rilevazione si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso questa problematica sociale.

Nella Capitale è emergenza senzatetto. Lo fanno capire le strade divenute rifugio per migliaia di clochard ma soprattutto lo certifica l'Istat, con un dato: nella sola notte del 26 gennaio scorso è stata registrata la presenza di 2.621 senza dimora, distribuiti, purtroppo, tra la strada – 1.299 – e le strutture di accoglienza che quella notte hanno dato ospitalità a 1.322 persone. Il numero fornito dall'Istat, a seguito di una rilevazione effettuata in collaborazione con la «Federazione italiana organismi per le persone senza dimora», è però solo la punta dell'iceberg. Logico, innanzitutto, pensare che in pieno inverno moltissimi clochard abbiano evitato la strada e il freddo rigido, cercando rifugi al chiuso, e non siano stati perciò visibili, né avvicinabili, né conteggiabili.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capitale dei senzatetto, l'Istat ne "censisce" 2.621 in una sola notte

Istat: nel 2025 nuovo crollo delle nascite, solo 355mila. E la famiglia più diffusa è quella composta da una sola personaIl calo demografico in Italia prosegue malgrado lo sbandierato impegno pro natalità del governo Meloni.

Tre "colpi" in una sola notte, investigatori al lavoro: si cerca una MaseratiOSTUNI/CISTERNINO - Tre furti realizzati in una sola notte in altrettante attività commerciali tra Ostuni e Casalini, frazione di Cisternino.