Capello scova il ‘problema’ | Il Milan ha subito il contraccolpo di essere uscito dalla lotta Scudetto Leao? Non ne ha come una volta…

Dopo la sconfitta del Milan contro l'Udinese, l'ex allenatore ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che l'uscita dalla lotta scudetto ha avuto conseguenze. Ha osservato che alcuni giocatori, tra cui Leao, non sono più in forma come in passato. Le sue dichiarazioni si concentrano sui problemi recenti del club, senza aggiungere commenti su altre questioni legate alla squadra.

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