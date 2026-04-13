Nel quartiere Rondò si sono verificati nuovi scontri con rissa e colpi d’arma da fuoco, aggiungendo un altro episodio a una settimana particolarmente critica caratterizzata da un aumento di violenza. La zona è tornata al centro dell’attenzione dopo una serie di eventi che hanno coinvolto gruppi di persone e hanno portato a situazioni di tensione e paura tra i residenti. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto.

Ancora una rissa e degli spari al quartiere Rondò, che ha passato una delle sue settimane peggiori, in un’escalation di violenza ormai senza fine. L’ultimo episodio sabato nel tardo pomeriggio: un’altra rissa, stavolta in via Roma, vicino al bar tabacchi. "Sono arrivate diverse volanti di polizia e i carabinieri. Sono volati tavoli e sedie fino in strada - raccontano i residenti, sempre più esausti - Ormai è da una settimana che ogni giorno la nostra zona è teatro di atti violenti". Davanti alla fermata della metropolitana, poco dopo l’allarme, i carabinieri hanno fermato un uomo, straniero, che si aggirava a petto nudo, in evidente stato di alterazione e atteggiamento aggressivo, anche contro i militari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caos Rondò. Altra Rissa e spari in piazza

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