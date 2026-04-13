Caos elettorale in Perù prorogate le operazioni di voto per le presidenziali

In Perù, le operazioni di voto per le elezioni presidenziali sono state prolungate a causa di problemi tecnici e ritardi negli scrutini. La giornata elettorale si è svolta con difficoltà in diverse zone del paese, portando a questa decisione delle autorità. La candidata di destra è al momento leggermente avanti tra i candidati in corsa, che sono numerosi e con risultati ancora parziali. La situazione resta in evoluzione mentre si attendono i risultati ufficiali.

Roberto Burneo, capo dell’autorità elettorale peruviana Jne, ha annunciato un’azione legale contro l’azienda responsabile dei ritardi. Molti elettori hanno confermato di non aver potuto votare dopo aver trascorso ore in fila. Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, condannato per violazioni dei diritti umani, ha espresso la sua solidarietà “a tutti coloro a cui è stato impedito di esercitare il diritto di voto”. López Aliaga ha invece incitato, in un video pubblicato su X, i suoi sostenitori ad andare a votare sfruttando la proroga. Molti anni d’instabilità politica nel paese andino hanno minato la fiducia nelle istituzioni e lasciato molti elettori profondamente disillusi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Caos elettorale in Perù, prorogate le operazioni di voto per le presidenziali Sola (M5s): "Prorogate le ordinanze Cenerentola a pochi giorni dal voto, un atto di arroganza. Vengano revocate"Insomma per il consigliere M5s la natura contingibile e urgente delle ordinanze, “non può essere piegata a una logica di proroghe seriali” e... Argomenti più discussi: Caos elettorale in Perù, prorogate le operazioni di voto per le presidenziali; Elezioni nel caos in Perù: prolungato il termine del voto. Due leader di destra in testa; Caos alle elezioni in Perù, ritardi anche di 3 ore in alcuni seggi; Elezioni in Perù, due leader della destra al ballottaggio del 7 giugno. Elly Schlein ha promesso, in caso di vittoria, il voto fuori sede come primo provvedimento. Eppure la sinistra ha votato contro il suo inserimento nella riforma elettorale voluta da Fratelli d’Italia. I giovani non vanno presi in giro: segretaria, basta con questa cam x.com IL CASO / La Lega Salvini a Mestre lancia la campagna elettorale con 120 manifesti contro la moschea prevista in via Giustizia. Il vicesindaco Vallotto chiarisce: «Non è una battaglia contro l’Islam, ma rispetto delle leggi» - facebook.com facebook