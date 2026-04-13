Caos al Policlinico Umberto I di Roma pc bloccati | anziani e malati in fila da ore per le analisi

Al Policlinico Umberto I di Roma si sono verificati disagi a causa di computer bloccati, che hanno causato lunghe attese nelle file per gli esami. Diversi anziani e malati sono rimasti in fila per circa due ore prima di poter effettuare il prelievo di sangue. La situazione ha causato disagio tra i pazienti che aspettavano di essere assistiti.