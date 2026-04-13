Caos al Policlinico Umberto I di Roma pc bloccati | anziani e malati in fila da ore per le analisi
Al Policlinico Umberto I di Roma si sono verificati disagi a causa di computer bloccati, che hanno causato lunghe attese nelle file per gli esami. Diversi anziani e malati sono rimasti in fila per circa due ore prima di poter effettuare il prelievo di sangue. La situazione ha causato disagio tra i pazienti che aspettavano di essere assistiti.
Hanno trascorso circa due ore in fila in attesa di essere sottoposti al prelievo di sangue per le analisi. "Non sappiamo cosa sia successo, forse un guasto".🔗 Leggi su Fanpage.it
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