Cosa: La nuova e brillante edizione teatrale del celebre musical Cantando sotto la pioggia, con la regia e le coreografie firmate da Luciano Cannito. Dove e Quando: Al Teatro Brancaccio di Roma, in via Merulana, dal 15 al 26 aprile 2026. Perché: Per immergersi nelle scintillanti atmosfere della Hollywood degli anni ’20, scoprendo in chiave ironica la storica transizione dal cinema muto al sonoro, accompagnati da un cast d’eccezione. L’eterna magia di uno dei capolavori più amati della storia dello spettacolo sta per invadere la Capitale. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere una tempesta di emozioni, musica e puro intrattenimento con l’arrivo della nuova e attesissima edizione teatrale di Cantando sotto la pioggia.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Cantando sotto la pioggia: magia e musica al Brancaccio

Cantando sotto la pioggia al Brancaccio: un sogno anni ’20Cosa: La nuova edizione italiana del musical Cantando sotto la pioggia, prodotta da Fabrizio di Fiore Entertainment e FdF GAT.

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