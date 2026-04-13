Cannatello senza farmacia e con una fogna a cielo aperto la denuncia del comitato

Il comitato di quartiere Cannatello ha segnalato due questioni ancora irrisolte: la chiusura della farmacia e la presenza di una fogna a cielo aperto in via Ignazio Paternò. La situazione riguardante la farmacia, che rimane chiusa da diversi mesi, e la condizione igienica della strada sono state portate all’attenzione delle autorità senza risposte concrete finora. La denuncia è stata resa pubblica dal rappresentante del quartiere, Giovanni Alba.

Il comitato di quartiere Cannatello, guidato da Giovanni Alba, torna a segnalare due problemi che da mesi restano irrisolti: la mancata apertura della farmacia e la situazione igienica disastrosa in via Ignazio Paternò.Alba ricorda che il Comune aveva già autorizzato il trasferimento della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Como, puzza insopportabile e fogna nel lago: scarico a cielo aperto nella zona hangarSegnalazioni da cittadini e dall’ex consigliere Luigi Bottone: perdita evidente accanto ai lavori, acqua che invade l’asfalto e finisce nel lago. Leggi anche: Mini discarica a cielo aperto al Carmine, la denuncia