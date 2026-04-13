Campobasso madre e figlia avvelenate con la ricina | la difesa di Di Vita si rivolge a un tossicologo

A Campobasso si apre un nuovo capitolo nel procedimento legale riguardante la morte di una madre e di una figlia, entrambe decedute tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio all’ospedale locale. La difesa di un uomo coinvolto nel caso ha deciso di consultare un tossicologo, muovendosi anche sul piano tecnico per approfondire gli aspetti legati alla presunta esposizione alla ricina. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Si muove anche sul piano tecnico la difesa di Gianni Di Vita nell’inchiesta sulla morte della moglie Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso per presunto avvelenamento da ricina. Sulla vicenda c’è un fascicolo della Procura della Repubblica di Larino, competente per territorio, con l’ipotesi di duplice omicidio, al momento ancora contro ignoti. Secondo quanto apprende LaPresse il nuovo legale dell’uomo, l’avvocato Vittorino Facciolla, di concerto con il suo cliente ha deciso di affidare un incarico a un tossicologo di alto profilo per approfondire gli aspetti scientifici legati al presunto avvelenamento.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia avvelenate con la ricina: la difesa di Di Vita si rivolge a un tossicologo Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, dubbi di Bruzzone su Gianni Di Vita sopravvissutoRoberta Bruzzone è intervenuta nel caso della madre e della figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, vicino Campobasso. Campobasso, madre e figlia avvelenate con la ricina: nuovi interrogatoriNuova giornata di interrogatori in Questura a Campobasso nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Pietracatella, dove Sara Di Vita, 15 anni, e la madre...