Dal 14 al 18 aprile, la Piscina Comunale di Riccione ospiterà i Campionati Italiani di nuoto 2026, attirando atleti di punta e tanti giovani emergenti. La competizione vedrà la partecipazione di nuotatori già affermati nel panorama nazionale, insieme a nuove leve desiderose di farsi notare. L’evento rappresenta un momento importante per il nuoto italiano, che si prepara a vivere cinque giorni di gare intense e di confronto tra i migliori.

Dal 14 al 18 aprile la Piscina Comunale di Riccione torna al centro del nuoto italiano con i Campionati Assoluti Primaverili UnipolSai, appuntamento che assegna i titoli tricolori ma soprattutto rappresenta il primo vero snodo verso la definizione della Nazionale che affronterà gli Europei di Parigi ad agosto. In vasca sono attesi 687 atleti (372 uomini e 315 donne) in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette: numeri che confermano il peso specifico di una manifestazione che, come ogni anno, offrirà indicazioni tecniche decisive. Ci saranno quasi tutti i protagonisti del nuoto azzurro, a partire da Thomas Ceccon, che torna a gareggiare in Italia dopo un lungo periodo di allenamento in Australia e sarà uno degli osservati speciali sia per lo stato di forma sia per le prospettive internazionali.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Campionati Italiani nuoto 2026: tutti i big presenti e la voglia di emergere di tanti nomi nuovi

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