Campi rom in tre anni solo una chiusura Flop del Piano comunale

Negli ultimi tre anni, sono state chiuse solo una delle strutture presenti nei campi rom, mentre molte altre sono ancora operative. Il Piano comunale per il superamento di queste aree, che prevede la chiusura dei cosiddetti “villaggi”, è in vigore fino alla fine del 2026. A otto mesi dalla scadenza, molte strutture rimangono aperte e nessuna grande operazione di smantellamento è stata completata.

Mancano otto mesi alla fine del 2026, quando terminerà anche l'attuale Piano capitolino per il superamento dei campi rom in base al quale i «villaggi» ancora aperti devono essere smantellati. Sono passati però quasi tre anni dall'approvazione del Piano, che si basa su un finanziamento di 12,9 milioni, in gran parte fondi europei, e nei cinque campi comunali abitano ancora 1.700 persone. Dei sei iniziali è stato chiuso solo quello di Lombroso nel 2024 (sulla spinta del cantiere Pnrr che doveva partire di corsa al vicino Santa Maria della Pietà). Gli altri continuano a macinare fondi pubblici tramite appalti di gestione ma soprattutto per la regolarizzazione dei documenti dei nomadi, l'inserimento lavorativo ed esperimenti di «housing» autonomo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campi rom, in tre anni solo una chiusura. Flop del Piano comunale "I miei 33 anni da insegnante nei campi Rom"In via Erbosa, alla Zona Ortiva del civico 13/4, proprio vicino a dove, fino a qualche anno fa, c’era un campo Sinti, arriva oggi alle 17,30 Maria... Siracusa: riqualificazione aree inutilizzate in campi sportivi per i giovani, un piano comunale approvato.Siracusa si prepara a dare una svolta alla vita giovanile con l'approvazione di una mozione che mira a riqualificare aree inutilizzate in campi...