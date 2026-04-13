Campania show al Vinitaly | 170 aziende e 2.000 etichette ma anche pizza e mozzarella

Alla fiera Vinitaly di Verona, che si è svolta dal 12 al 15 aprile 2026, la regione Campania ha partecipato con circa 170 aziende espositrici e oltre 2.000 etichette tra vini e spumanti. Durante l’evento sono stati presentati anche prodotti tipici come pizza e mozzarella, attirando l’attenzione di operatori, buyer e giornalisti provenienti da diverse parti. La partecipazione ha registrato un bilancio positivo in termini di presenza e visibilità.

Un primo bilancio positivo arriva dalla partecipazione della Campania al Vinitaly 2026 (Verona, 12-15 aprile), con un’ampia presenza di operatori, buyer e giornalisti. 170 aziende, 2.000 etichette, in uno spazio espositivo di 5.600 mq ispirato all’America’s Cup, e curato dall’assessorato all’Agricoltura e dall’assessorato alle Attività Produttive della Regione, in collaborazione con Unioncamere Campania e la Camera di Commercio di Napoli. Numerose le iniziative già realizzate: dal grande successo del fuorisalone “Vinitaly and the City” al centro storico, alle masterclass sold out in fiera, fino agli incontri su export, sostenibilità ed enoturismo.🔗 Leggi su Ildenaro.it La Campania protagonista al Vinitaly: 170 aziende partecipanti e uno sguardo all’America’s Cup 2027Sarà protagonista alla 58ª edizione di Vinitaly (12-15 aprile) con una collettiva di circa 170 aziende vitivinicole e un ampio programma di... Leggi anche: Vinitaly, la Campania protagonista con 170 aziende e uno sguardo all'America's Cup 2027