Nelle prime ore del mattino, una lunga scia luminosa è stata visibile nel cielo tra Campania e Puglia, suscitando la curiosità di molte persone. Testimoni riferiscono di averla osservata prima dell’alba, senza riferimenti a cause umane o naturali immediatamente riconoscibili. Le autorità stanno valutando le possibili origini dell’evento, tra cui l’ipotesi di un satellite o di un razzo disintegrato nell’atmosfera. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla causa precisa.

Una lunga scia luminosa ha solcato il cielo tra Campania e Puglia nelle ore immediatamente precedenti l’alba, attirando l’attenzione di numerosi cittadini. Il fenomeno, rapidamente diventato virale sui social grazie a foto e video condivisi in rete, è ora al centro delle analisi dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, impegnato a chiarirne l’origine. Al momento, tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un oggetto che si è disintegrato entrando nell’atmosfera terrestre: potrebbe trattarsi di un piccolo asteroide oppure dei resti di un satellite o di un razzo. Per ottenere una risposta definitiva saranno fondamentali i dati raccolti dalle telecamere “All Sky” dell’osservatorio napoletano, strumenti attivi 24 ore su 24 per il monitoraggio del cielo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Campania, scia luminosa avvistata all’alba: ipotesi satellite o razzo disintegrato nell’atmosfera

Scia luminosa nei cieli della Puglia: cosa era la lingua di fuoco avvistata all'albaUna spettacolare scia luminosa ha solcato i cieli della Puglia poco prima dell'alba, scatenando un tam-tam sui social network tra curiosità e stupore.

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