A Campagnola, in provincia di Reggio Emilia, un episodio di tensione tra due persone si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. Durante una lite, un giovane di 21 anni residente a Novellara è stato trovato in possesso di un tondino in ferro nascosto all’interno della sua auto. Un servizio preventivo ha evitato conseguenze più gravi e ha portato alla denuncia del ragazzo per porto d’armi e oggetti atti a offendere.

Campagnola (Reggio Emilia), 13 aprile 2026 – Un servizio preventivo ha evitato guai peggiori legati a una lite, portando anche alla denuncia di un giovane di 21 anni, residente a Novellara, per porto d’armi e oggetti atti a offendere. L’intervento è stato svolto dai carabinieri di Fabbrico e di Campagnola, nella zona del terminal dei bus di via Grande, nel centro di Campagnola. Qui era stata segnalata una lite avvenuta nel primissimo pomeriggio di sabato. Sul posto c’era un’autovettura di colore grigio, lasciata aperta e apparentemente abbandonata in tutta fretta. Ispezionando il veicolo, i carabinieri hanno notato nell'abitacolo un tondino in ferro della lunghezza di 77 centimetri e del diametro di 2 centimetri, che nulla aveva a che fare con il veicolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campagnola, tondino in ferro nell'auto dopo la lite

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