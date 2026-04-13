Camion perde gasolio dopo lo schianto in autostrada | 9 chilometri di coda

Un incidente sulla A1 tra Caserta nord e Capua, in direzione Roma, ha coinvolto un camion e provocato una perdita di gasolio. Sul luogo sono stati registrati nove chilometri di coda, creando rallentamenti nel traffico. La situazione si è verificata nel tratto autostradale interessato dall’incidente, che ha causato disagi agli automobilisti in transito. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la viabilità e rimuovere i mezzi coinvolti.

Sulla A1 Milano-Napoli tra Caserta nord e Capua verso Roma si sono formati 9 chilometri di coda a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un camion. Il mezzo pesante si è posto di traverso all'altezza del km 721+300 disperdendo gasolio sulla strada. Al momento sono disponibili due corsie.🔗 Leggi su Casertanews.it Nove chilometri di coda dopo lo schianto in autostradaTraffico in tilt in autostrada al confine le province di Caserta e Frosinone a causa di un incidente stradale. Schianto in autostrada, immagini spaventose: 7 chilometri di codaLa mattinata è stata segnata da attimi di paura lungo una delle principali direttrici del traffico nazionale, quando un incidente stradale ha...