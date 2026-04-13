Durante la partita tra Parma e Napoli, si è verificato un episodio riguardante un possibile calcio di rigore assegnato al Parma per un intervento di mano di un giocatore del Napoli. L’arbitro ha deciso di non concedere il penalty, decisione successivamente commentata dall’ex arbitro Calvarese, che ha ritenuto corretta la scelta di non assegnare il rigore. La decisione ha acceso un dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

L’episodio del possibile rigore per il Parma continua a far discutere dopo l’1-1 contro il Napoli. Al centro delle proteste c’è il tocco di mano di Alessandro Buongiorno in area, azione che ha acceso il dibattito nel finale della partita. A esprimersi sul caso è stato Gianpaolo Calvarese, che sul proprio account X ha spiegato perché, a suo giudizio, la decisione presa in campo e confermata dal VAR sia da considerare corretta. L’ex arbitro ha chiarito così la propria lettura dell’episodio: “Il braccio di Buongiorno è largo, ma il pallone arriva da Spinazzola ed è inaspettato. Se fosse arrivato da un avversario, sarebbe stato diverso; così, invece, è giusta la decisione di arbitro e VAR”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Calvarese sul mani di Buongiorno: giusto non dare rigore

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