Calciomercato Milan deciso il futuro di Estupiñán | già contattato il suo agente

Durante la prossima sessione di calciomercato estivo, il club ha preso una decisione riguardo al futuro di Estupiñán e ha già contattato il suo agente. La società sta valutando le opzioni per il trasferimento e sta seguendo da vicino la situazione del giocatore. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Al momento, non sono state rese pubbliche altre informazioni sui dettagli dell'operazione.

Non è stata, fin qui, una stagione positiva la prima di Pervis Estupiñán con la maglia del Milan. Giunto dal Brighton nel calciomercato estivo 2025 per 19 milioni di euro, bonus inclusi, il laterale mancino ecuadoriano ha finora disputato 19 partite tra Serie A (16), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (una). Nei 1.158' sul terreno di gioco (media di 61' per partita), l'ex anche di Villarreal, Watford, Osasuna e Almería, ha fornito un assist in campionato (il 23 agosto 2025, per il gol di Strahinja Pavlovic in Milan-Cremonese 1-2 a 'San Siro'), rimediato 4 ammonizioni e un'espulsione (il 28 settembre 2025, in Milan-Napoli 2-1).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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